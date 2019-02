மாநில செய்திகள்

சி.பி.எஸ்.இ. நடத்தும் ஐ.ஐ.டி. நுழைவுத்தேர்வில் தவறான விடைக்கு மதிப்பெண் குறைப்பதை ரத்து செய்யுங்கள் ம.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + CBSE The IIT Entrance exam The score for the wrong answer Cancel reduction

சி.பி.எஸ்.இ. நடத்தும் ஐ.ஐ.டி. நுழைவுத்தேர்வில் தவறான விடைக்கு மதிப்பெண் குறைப்பதை ரத்து செய்யுங்கள் ம.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்