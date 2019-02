மாநில செய்திகள்

பெங்களூரு கொண்டு செல்லப்படும் பெருமாள் சிலை குறித்து ‘வாட்ஸ்-அப்பில்’ அவதூறு; 7 பேர் கைது + "||" + Bengalore will be taken over Perumal statue whatsapp slander 7 people arrested

பெங்களூரு கொண்டு செல்லப்படும் பெருமாள் சிலை குறித்து ‘வாட்ஸ்-அப்பில்’ அவதூறு; 7 பேர் கைது