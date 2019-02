மாநில செய்திகள்

30 தடுப்பணைகள் கட்ட திட்டம்: ஆந்திர அரசின் முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Andhra government initiative Need to break To the Government of Tamil Nadu Dr. Ramadoss assertion

30 தடுப்பணைகள் கட்ட திட்டம்: ஆந்திர அரசின் முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்