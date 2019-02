மாநில செய்திகள்

தேசிய பெண் குழந்தை தினத்தையொட்டி சமூகப்பணிக்காக சிறுமி ரக்‌ஷனாவுக்கு ரூ.1 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார்

