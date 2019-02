மாநில செய்திகள்

அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் ஒப்புகைச்சீட்டு எந்திரம் ஐகோர்ட்டில், தேர்தல் ஆணையம் தகவல் + "||" + All voting booths Acknowledgment slip Machine In the Court, the Election Commission Information

அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் ஒப்புகைச்சீட்டு எந்திரம் ஐகோர்ட்டில், தேர்தல் ஆணையம் தகவல்