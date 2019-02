மாநில செய்திகள்

நிலக்கரி இறங்குதளம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட கோரி திருச்செந்தூர் அருகே கடலில் இறங்கி மீனவர்கள் போராட்டம் + "||" + Coal Drop down the project to set the landing site Near Thiruchendur Get down to sea Fishermen Struggle

