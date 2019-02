மாநில செய்திகள்

தமிழக பட்ஜெட்: மாணவர்களுக்கான விலையில்லா புத்தகப்பைகள், நோட்டுப்புத்தகங்கள் வழங்க ரூ 1656.90 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Tamil Nadu budget: To provide students with free books and schoolbags Rs 1656.90 crore allocation

தமிழக பட்ஜெட்: மாணவர்களுக்கான விலையில்லா புத்தகப்பைகள், நோட்டுப்புத்தகங்கள் வழங்க ரூ 1656.90 கோடி ஒதுக்கீடு