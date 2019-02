மாநில செய்திகள்

சத்தியமூர்த்தி பவனில் விழா: காங்கிரஸ் புதிய தலைவராக கே.எஸ்.அழகிரி பொறுப்பேற்பு முன்னாள் தலைவர்கள் வாழ்த்து + "||" + Congress is the new leader KS Azhagiri is responsible Greetings of former leaders

சத்தியமூர்த்தி பவனில் விழா: காங்கிரஸ் புதிய தலைவராக கே.எஸ்.அழகிரி பொறுப்பேற்பு முன்னாள் தலைவர்கள் வாழ்த்து