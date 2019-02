மாநில செய்திகள்

பலமுறை புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை சட்டவிரோதமாக மதுவிற்ற கடைகளுக்குள் பொதுமக்கள் புகுந்து மதுபாட்டில்களை உடைத்து போராட்டம்