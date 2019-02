மாநில செய்திகள்

வேலூர் ஜெயிலில் முருகனுக்கு ஆதரவாக நளினியும் உண்ணாவிரதம் + "||" + Nalini and fast in favor of Murugan

வேலூர் ஜெயிலில் முருகனுக்கு ஆதரவாக நளினியும் உண்ணாவிரதம்