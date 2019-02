மாநில செய்திகள்

போராட்டத்திற்கு தொடர்ந்து அனுமதி வழங்க கோரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மீது ஏறி ம.தி.மு.க. தொண்டர் போராட்டம் + "||" + The MDMK worker climbed onto the Transformer demanding continuation of the struggle

போராட்டத்திற்கு தொடர்ந்து அனுமதி வழங்க கோரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மீது ஏறி ம.தி.மு.க. தொண்டர் போராட்டம்