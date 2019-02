மாநில செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் நடத்தாவிட்டால் தமிழக மக்களை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தி.மு.க. நடத்தும் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை + "||" + If the election is not done The biggest struggle DMK The MK Stalin warning

இடைத்தேர்தல் நடத்தாவிட்டால் தமிழக மக்களை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தி.மு.க. நடத்தும் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை