மாநில செய்திகள்

வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம் சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Under the poverty line For poor workers Rs 2 thousand each Edappadi Palaniswamy announcement in the Assembly

வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம் சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு