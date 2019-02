மாநில செய்திகள்

டிக் டாக் செயலியை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; சட்டசபையில் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Action will be taken to block the Tik Tok processor; Minister Manikandan informed on the assembly

டிக் டாக் செயலியை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; சட்டசபையில் அமைச்சர் தகவல்