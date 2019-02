மாநில செய்திகள்

பிரதமர், முதல்-அமைச்சர் கலந்துகொள்ளும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய கீதம் பாடவேண்டிய கட்டாயம் இல்லைஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Prime Minister Chief Minister will attend Government programs National anthem Not mandatory The opinion of the Court

பிரதமர், முதல்-அமைச்சர் கலந்துகொள்ளும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய கீதம் பாடவேண்டிய கட்டாயம் இல்லைஐகோர்ட்டு கருத்து