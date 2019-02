மாநில செய்திகள்

சென்னைக்கு கிழக்கே 600 கி.மீ. தொலைவில் வங்க கடலில் நிலநடுக்கம்சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை என்று வானிலை மையம் தகவல் + "||" + Earthquake in the Bay of Bengal No tsunami warning Weather Center Info

