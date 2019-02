மாநில செய்திகள்

சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் 900 ஏக்கரில் 396 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கால்நடை பூங்கா - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Salam district headquarters In 900 acres The livestock is worth Rs 396 crore -Chief Minister Palanisamy

சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் 900 ஏக்கரில் 396 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கால்நடை பூங்கா - முதல்வர் பழனிசாமி