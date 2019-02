மாநில செய்திகள்

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை சரியாக பராமரிக்காத சுங்க சாவடிகளின் உரிமத்தினை ஏன் ரத்து செய்ய கூடாது? நீதிபதிகள் கேள்வி + "||" + Why not cancel the license of toll gates that do not properly maintain national highways? Judges questioned

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை சரியாக பராமரிக்காத சுங்க சாவடிகளின் உரிமத்தினை ஏன் ரத்து செய்ய கூடாது? நீதிபதிகள் கேள்வி