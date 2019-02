மாநில செய்திகள்

உயர் அதிகாரிகளின் அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும்தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + At the Office of High Officials The watch camera should match For the Government of Tamil Nadu, High Court orders action

உயர் அதிகாரிகளின் அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும்தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு