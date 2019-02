மாநில செய்திகள்

தமிழர் தந்தை சி.பா.ஆதித்தனார் பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Tamil father S P Adithanar birthday The government will be celebrated as a function Assembly Edappadi Palaniswamy announcement

