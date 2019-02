மாநில செய்திகள்

25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் விவசாயிக்கு மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Farmer You need to provide electricity High Court orders action

25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் விவசாயிக்கு மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு