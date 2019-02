மாநில செய்திகள்

பெண்ணாடம் அருகே நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் 10 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் 15 நாட்களாக காத்திருப்பதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Near Pennadam At the direct purchase station 10 thousand paddy Bundle are stagnant Farmers are worried about waiting for 15 days

பெண்ணாடம் அருகே நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் 10 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் 15 நாட்களாக காத்திருப்பதால் விவசாயிகள் கவலை