மாநில செய்திகள்

‘நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியில்லை’ ரஜினிகாந்தின் முடிவு குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் கருத்து + "||" + Regarding the decision of Rajinikanth Political leaders commented

‘நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியில்லை’ ரஜினிகாந்தின் முடிவு குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் கருத்து