மாநில செய்திகள்

தன்னை கடித்த பாம்புடன் சிகிச்சைக்கு வந்த முதியவர் மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் ஓட்டம் + "||" + old man had been treated with a bite of snake

தன்னை கடித்த பாம்புடன் சிகிச்சைக்கு வந்த முதியவர் மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் ஓட்டம்