சென்னை,

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,

அடிமை அரசால் வளர்ச்சி என்கிற பாதையில் அதள பாதாளத்தில் சிக்கி தவித்துக்கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றுவதில், உங்களுடைய கருத்துக்களை அறிய ஆவலாக உள்ளேன்

லோக்சபா தேர்தலுக்காக திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு மக்கள் தங்களின் கருத்துக்களை அனுப்பலாம். dmkmanifesto2019@dmk.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மக்கள் தங்களின் கருத்துக்களை அனுப்பலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

Do you have ideas & dreams for our Tamilnadu? Would you like them to be a part of the election manifesto of the DMK? We are keen on hearing you.



Do send your ideas to dmkmanifesto2019@dmk.in & #DMKmanifesto2019



Let’s together serve our great state! pic.twitter.com/y8HulKM17U