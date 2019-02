மாநில செய்திகள்

சென்னை கிழக்கு மண்டல இணை கமிஷனராக செந்தில்குமாரி நியமனம் வேலூர் சரக டி.ஐ.ஜி.யாக வனிதா தொடர்ந்து செயல்படுவார் + "||" + Senthilkari appointed as the Eastern Regional Co-Commissioner of Chennai

