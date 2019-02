மாநில செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர்கள் ‘அரியர்’ தேர்வுகளை அடுத்த செமஸ்டரிலேயே எழுதலாம் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் + "||" + Engineers studying students 'Arriar' exams can be written in the next semester - Anna University

என்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர்கள் ‘அரியர்’ தேர்வுகளை அடுத்த செமஸ்டரிலேயே எழுதலாம் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம்