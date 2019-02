மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை -தம்பிதுரை + "||" + For parliamentary elections No military action was taken- thambiduari

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை -தம்பிதுரை