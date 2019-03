மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2018-ம் ஆண்டில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை 25 சதவீதம் குறைவு புள்ளி விவரங்கள் வெளியீடு + "||" + The number of accidents is less than 25 percent

தமிழகத்தில் 2018-ம் ஆண்டில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை 25 சதவீதம் குறைவு புள்ளி விவரங்கள் வெளியீடு