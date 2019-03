மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கோடை காலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + In the summer there will not be power cuts minister Thangamani

தமிழகத்தில் கோடை காலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி