இந்திய கம்யூனிஸ்டு-2, விடுதலை சிறுத்தைகள்-2, இந்திய ஜனநாயக கட்சி-1 தி.மு.க. கூட்டணியில் 3 கட்சிகளுக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு + "||" + Indian Communist 2 Release of leopards 2 Indian Democratic Party 1 DMK In coalition 3 Parties to the volume allocation

