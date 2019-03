மாநில செய்திகள்

இராமநாதபுரம் அருகே அதிகாலையில் வாகனங்கள் மோதல்: 2 பேர் பலி + "||" + Tamil Nadu: 2 people killed, 21 people injured after 3 vehicles collided near Uchipuli, in Ramanathapuram district, in the early morning hours today.

