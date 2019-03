மாநில செய்திகள்

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குரூ.2 ஆயிரம் வழங்குவதை எதிர்த்த வழக்கின் தீர்ப்பு தள்ளிவைப்புஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For those under the poverty line The judgment of the case against the payment of Rs. 2 thousand is postponed

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்குரூ.2 ஆயிரம் வழங்குவதை எதிர்த்த வழக்கின் தீர்ப்பு தள்ளிவைப்புஐகோர்ட்டு உத்தரவு