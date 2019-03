மாநில செய்திகள்

சமயபுரம் கோவிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்றபக்தர்கள் மீது கார் மோதியதில் 3 பேர் பலி + "||" + The pilgrimage went to the temple of the temple 3 killed in car crash on devotees

சமயபுரம் கோவிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்றபக்தர்கள் மீது கார் மோதியதில் 3 பேர் பலி