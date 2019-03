மாநில செய்திகள்

“இந்திய ராணுவத்தை கேள்வி கேட்பவர்கள் ஆன்டி- இந்தியன்ஸ்” எச்.ராஜா பேட்டி + "||" + People who are asking questions to army are anti indians,

“இந்திய ராணுவத்தை கேள்வி கேட்பவர்கள் ஆன்டி- இந்தியன்ஸ்” எச்.ராஜா பேட்டி