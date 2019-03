மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் ஆட்சி மாற்றம் தேவை“மக்கள் விரோத கூட்டணியை தகர்க்க அ.ம.மு.க. வேட்பாளர்களே ஆயுதம்”தேர்தல் பிரசாரத்தில் டி.டி.வி.தினகரன் பேச்சு + "||" + India needs a regime change "To destroy the anti-people coalition Amamuka Candidates are armed "

