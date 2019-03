மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வேட்புமனு வாபஸ் முடிந்ததுஇறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு39 தொகுதிகளில் 845 பேர் போட்டி + "||" + In TamilNadu The nomination ended Final candidate list release In 39 volumes 845 people compete

தமிழகத்தில் வேட்புமனு வாபஸ் முடிந்ததுஇறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு39 தொகுதிகளில் 845 பேர் போட்டி