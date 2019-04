மாநில செய்திகள்

மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாத‘மத்திய, மாநில அரசுகளை தூக்கி எறிய வேண்டும்’ ஆம்பூரில் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரசாரம் + "||" + Central, state governments To throw away MK Stalin election campaign in Ambur

மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாத‘மத்திய, மாநில அரசுகளை தூக்கி எறிய வேண்டும்’ ஆம்பூரில் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரசாரம்