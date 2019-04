மாநில செய்திகள்

காரில் கடத்தப்பட்ட ரூ.2 கோடி சிக்கியதுவிடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் 4 பேர் கைது + "||" + Hijacked in the car Rs 2 crore was caught

காரில் கடத்தப்பட்ட ரூ.2 கோடி சிக்கியதுவிடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் 4 பேர் கைது