மாநில செய்திகள்

தமிமுன் அன்சாரி, தி.மு.க. கூட்டணிக்கு ஆதரவாக தீவிர பிரசாரம் “தகுதிநீக்கம் செய்தால் எம்.எல்.ஏ. பதவியை தியாகம் செய்ய தயார்” என்று அறிவிப்பு + "||" + Tamimun Ansari, DMK Active campaign in favor of the coalition

தமிமுன் அன்சாரி, தி.மு.க. கூட்டணிக்கு ஆதரவாக தீவிர பிரசாரம் “தகுதிநீக்கம் செய்தால் எம்.எல்.ஏ. பதவியை தியாகம் செய்ய தயார்” என்று அறிவிப்பு