12ம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவுகள்; திட்டமிட்டபடி ஏப்ரல் 19ல் வெளியாகும்: தேர்வுத்துறை

மாநில செய்திகள்

12ம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவுகள்; திட்டமிட்டபடி ஏப்ரல் 19ல் வெளியாகும்: தேர்வுத்துறை + "||" + 12th Class General Examination Results; Will be released as scheduled on April 19: The Department

12ம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவுகள்; திட்டமிட்டபடி ஏப்ரல் 19ல் வெளியாகும்: தேர்வுத்துறை