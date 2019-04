மாநில செய்திகள்

அகழாய்வில் கிடைத்த பொருள் கி.மு.308-ம் ஆண்டுக்குரியது: தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் அசோகர் காலத்துக்கு முற்பட்டவை மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து + "||" + The judgments of the Madurai High Court are as follows

அகழாய்வில் கிடைத்த பொருள் கி.மு.308-ம் ஆண்டுக்குரியது: தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் அசோகர் காலத்துக்கு முற்பட்டவை மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து