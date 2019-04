மாநில செய்திகள்

குரூப்-1 தேர்வு எழுதிய ரிசர்வ் வங்கி ஊழியருக்கு போலீஸ் அதிகாரி பதவி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Police officer has been appointed to the Reserve Bank staff of Group-1 exam

குரூப்-1 தேர்வு எழுதிய ரிசர்வ் வங்கி ஊழியருக்கு போலீஸ் அதிகாரி பதவி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு