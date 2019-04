மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பு பிரசாரம் இன்று மாலை ஓய்கிறது 18-ந் தேதி ஓட்டுப்பதிவு + "||" + Leaders across Tamil Nadu Final vote collection Propagation this evening ends 18 on voting

தமிழகம் முழுவதும் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பு பிரசாரம் இன்று மாலை ஓய்கிறது 18-ந் தேதி ஓட்டுப்பதிவு