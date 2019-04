மாநில செய்திகள்

நடுநிலையுடன் அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனர்தேர்தல் நடவடிக்கையில் பாரபட்சம் இல்லைதமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

The authorities are acting neutral There is no discrimination in the election campaign

