மாநில செய்திகள்

மே 2-ந் தேதி முதல் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ஜினீயரிங் கலந்தாய்வு ஜூலை 3-ந் தேதி தொடங்குகிறது + "||" + You can apply online by May 2 Engineering consulting Starts on July 3rd

