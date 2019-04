மாநில செய்திகள்

அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரியில் 82 வயது முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிக்கு அறுவை சிகிச்சை‘டிஸ்சார்ஜ்’ ஆனதும் ஓட்டுப்போட்டு ஜனநாயக கடமை ஆற்றினார் + "||" + An 82-year-old former Army officer was hospitalized at Apollo Hospital

அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரியில் 82 வயது முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிக்கு அறுவை சிகிச்சை‘டிஸ்சார்ஜ்’ ஆனதும் ஓட்டுப்போட்டு ஜனநாயக கடமை ஆற்றினார்