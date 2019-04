மாநில செய்திகள்

கள்ளக்காதல் கைகூடாததால் ஆத்திரம் மனித வெடிகுண்டாக மாறி பெண்ணை கொன்ற வியாபாரி + "||" + A man who killed a woman who became a human bomb

கள்ளக்காதல் கைகூடாததால் ஆத்திரம் மனித வெடிகுண்டாக மாறி பெண்ணை கொன்ற வியாபாரி