மாநில செய்திகள்

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மே 1ந்தேதி முதல் ஜூன் 2ந்தேதி வரை கோடை விடுமுறை + "||" + The summer holidays from May 1 to June 2 for Madras High Court

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மே 1ந்தேதி முதல் ஜூன் 2ந்தேதி வரை கோடை விடுமுறை