மாநில செய்திகள்

குழந்தைகள் விற்பனை வழக்கு: பிறப்பு சான்றிதழ் தவறாக கொடுத்து இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை நாமக்கல் கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Birth Certificate If you give it wrong Heavy action Namakkal Collector Alert

குழந்தைகள் விற்பனை வழக்கு: பிறப்பு சான்றிதழ் தவறாக கொடுத்து இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை நாமக்கல் கலெக்டர் எச்சரிக்கை